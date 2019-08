Cum arata Bianca Dragusanu inainte de operatiile estetice

Bianca Dragusanu (37 de ani) este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul romanesc. De-a lungul timpului, ea a ajuns de multe ori pe mana medicului estetician. Chipul sau este transformat, si-a facut zeci de interventii pentru care a platit zeci de mii de euro.

Bianca era la inceputul anilor 2000 o tanara ca oricare alta. Avea parul blond carliontat, o dantura imperfecta, multe alunite pe corp si vreo 25 de kilograme in plus decat in prezent.

Iata ca anii au trecut, iar ea a inceput transformarea fizica. Atunci cand a aparut mai des in lumina reflectoarelor, vedeta isi injectase foarte putin buzele si optase pentru o operatie de marire a bustului.

In anul 2014, ea facea un inventar al operatiilor estetice, dar si cat a cheltuit.

„Referitor la ochi…Sunt ochii mei sa stiti, nu sunt lentile de contact, nu am folosit niciodata. Nu am gene false la ora asta, desi mai folosesc, ca si extensiile. Nu am nasul operat. Nu mi-am scos coastele si daca vreti o sa fac o radiografie, ca sa va arat ca le am pe toate. La fund nu mi-am facut nimic. In buze nu imi mai pun acid hialuronic, pentru ca doctorul meu, Kasem, mi-a interzis’, a marturisit Bianca Dragusanu, la Kanal D.

Roscata a facut bilantul, pe fiecare zona a corpului ei, cu interventiile estetice si pretul acestora, care ajungea la aproximativ 16.000 de euro. Iata care sunt acestea: extensii- 300 de euro, sprancene tatuate – 300 de euro, gene false – 30 de lei, marire de buze- 300 de euro, de doua ori, fatete dinti- 10.000 de euro, silicoane – 2.500 de euro, o singura data, alunite socase- 200 de euro, picioare, strict medical- aproximativ 2.000 de euro, fond de ten pentru picioare- 360 de euro.

De atunci si pana acum, ea si-a operat si nasul, are si sani mai mari.

Bianca Dragusanu si Alex Bodi, scene erotice interzise pe plajele din Dubai

Timp de cateva zile, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au parasit Romania pentru a pleca in vacanta. Acestia au ales o destinatie de lux, Dubai. S-au distrat in cluburi, au petrecut panpa dimineata alaturi de prieteni.

Pe plaja, acolo unde s-au relaxat, au facut cateva poze care imediat au dat de banuit. Cei doi sunt mai indragostiti ca niciodata. Acolo au dat frau liber pasiunii, s-au sarutat patimas, s-au strans in brate de parca nimeni nu era in jurul lor.

Astfel de scene nu sunt permise in Dubai. Bianca si Bodi si-au asumat un mare risc, sarutul si gesturile de afectiune in public fiind interzise acolo. Cei doi ar fi putut chiar sa fie arestati pentru incalcarea legii, insa totul s-a terminat cu bine.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.