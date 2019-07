Cum arata Brigitte Sfat cu voalul pe cap. Prima imagine cu vedeta 

Brigitte Sfat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brigitte Sfat are un voal lung si o diadema impresionanta la nunta sa de azi cu Florin Pastrama, cel care ii este cel de-al patrulea sot. In ziua in care are loc cununia religioasa, Brigitte Sfat a mers a la un salon de infrumusetare pentru a se coafa si pentru a-si aranja voalul. Bruneta si-a prins parul intr-un coc lejer si a ales un voal foarte lung si o coroana ca de regina, potrivit spynews.ro. La nunta lui Brigitte Sfat cu Florin Pastrama sunt asteptati peste 400 de invitati. Ceremonia religiasa in rit penticostal si petrecerea de nunta vor avea loc la un salon de lux din Capitala. printre invitati se numara si Bombo pastrama, varul mirelui Florin Pastrama. „Din cate stiu eu, se ...