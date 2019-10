Cum arata Carmen de la Salciua la inceputul carierei in muzica, inainte sa se opereze

A implinit recent 31 de ani si inca de cand era doar o adolescenta i-a incantat pe oameni cu glasul ei. Carmen de la Salciua, pe numele ei adevarat Carmen Racolta, a trecut de-a lungul timpului printr-o serie de transformari.

Carmen de la Salciua era doar o pustoaica atunci cand si-a dat seama ca este pasionata de muzica si face atmosfera oriunde merge, oamenii distrandu-se de mama focului alaturi de ea. A inceput atunci sa aiba din ce in ce mai multa grija de ea, ajungand inclusiv la medicul estetician pentru mici retusuri.

Prima interventie la care a fost supusa Carmen de la Salciua a fost cea de micsorare a nasului. A publicat inclusiv poze cu ea dupa operatie, lasand la vederea vanataile provocate de aceasta. "O rinoplastie pentru ca aveam nevoie", a spus artista la un moment dat.

Multi au spus si ca si-a pus silicoane, insa despre acest detaliu Carmen de la Salciua nu a discutat. Ulterior a apelat si la cateva intervwentii in zona buzelor, pe care le-a marit, dar face si diferite tratmente impotriva ridurilor.

Cele mai recente fotografii publicate de ea o arata schimbata, in tinute din ce in ce mai sexy. La o simpla cautare in fotografiile mai vechi, oamenii pot vedea cum arata Carmen de la Salciua 100% naturala in urma cu cativa ani.

Cat despre viata amoroasa... e tare complicata! A divortat de Culita Sterp, a inceput o relatie cu Cosmin, insa acum a pus punct si acesteia. Fanii spera ca aceasta sa apara din nou alaturi de Culita Sterp, fapt despre care au vorbit si ei, lasand loc de interpretari. Cu siguranta in curand se va afla ce se petrece cu ei cu adevarat.

