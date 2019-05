Cum arata casa in care locuieste Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a prezentat vila de milioane de euro in care locuieste in Dubai, alaturi de sotul ei, Laurentiu Reghecampf. Luxul este opulent, iar impresara duce o viata de regina.

„Aici este Golful Persic. Prima casa de langa a noastra este a consulului Austriei. Iar putin mai incolo sta printul mare, seicul mare al Emiratelor. Toata partea aia e a lui, e ultima vila. Nu ai voie sa treci de geamandura, este culoarul lor. Casa este frumos facuta, pe rotund, iar in mijloc este o terasa deschisa. Sunt cinci dormitoare sus si unul jos, plus living si dining.

Fiecare dormitor are baia lui si balcon. Camera noastra este mare, patul de aici este mic fata de ce avem la Snagov, iar nebunia lui Laur sunt televizoarele. Cu cat sunt mai mari, cu atat mai bine. Daca ar avea un televizor cat camera, ar fi cel mai fericit. Nu e totul din aur, dar e o casa ok pentru ce ne trebuie noua. Aici venim la final de saptamana, sa stam cu copiii„, a spus Anamaria in cadrul mini-seriei „Prodanca si Reghe, viata in Dubai”.

