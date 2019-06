Cum arata casa in constructie a lui Dorian Popa. „Uite ce frumos se vede, acolo hatz piscina…”

Mai este foarte putin pana ce Dorian Popa si iubita lui se vor muta in casa lor, aflata acum in constructie. Artistul isi tine fanii la curent cu tot ceea ce face, asa ca astazi, a postat pe contul de socializare imagini in care le dezvaluie cum arata imobilul cu doua etaje.

„Hopaaaa, am dat drumul la gard! Uite ce frumos se vede, acolo hatz piscina, acolo pe colt. Hatzzzz si gata si mansarda, mai avem de pus parchetutul pe jos, leduletele si aia e, Johnuleee! Una bucata terasa placata, hai cu marginile si suntem gata”a spus Dorian Popa, pe Instagram.

Artistul sustine ca locuinta arata asa cum el si Claudia si-au dorit. Doar ca, in momentul in care o vor inaugura, vor ca totul sa fie pus la punct. Prin urmare, se mai inarmeaza cu un pic de rabdare. Artistul a marturisit in trecut ca a investit 50.000 de euro in casa, bani pe care i-a dat pentru teren si ridicarea constructiei.

Dorian Popa, sfaturi utile pentru o afacere de succes in mediul online. “Fiti foarte atenti“

”Oameni buni, fratilor! Avem Instagram, avem Youtube si avem si multe alte platforme. Eu nu stau pe alte platforme, dar ele exista. Platforme care va ajuta sa va promovati, gratuit. Este foarte important ce faceti pe aceste platforme si daca concepeti ideea de social media, ca pe un business si nu ca pe o distractie. Instagram poate sa insemne o adevarata unealta de publicitate. Fiti foarte atenti ce postati. Incercati sa postati zilnic. Incercati sa cautati zilele la care, pardon orele la care Instagramul vostru este pe un flux de oameni crescut si multi oameni sunt atenti la ceea ce voi postati. Incercati ca atunci cand va apucati de Youtube, sa incercati sa livrati content de calitate. Trebuie sa incerci sa ajungi la inima omului. Sa-l distrezi, sa-l faci sa se uite la tine, sa ia un sentiment de la tine, sa ia o emotie prin camera, prin vlogul tau, de la tine. Si daca reusiti si incercati sa aveti aceste coordonate, s-ar putea sa aveti surpriza ca foarte multi oameni sa va urmareasca. Ba mai mult, de ce nu, sa ajungeti si la contracte de publicitate”, a spus Dorian Popa, pentru Antena Stars.

