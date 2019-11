Cum arata casa lui Ionut Dolanescu

Ionut Dolanescu, traieste pe taram american. In casa lui e numai lux, dar este incredibil unde e pozitionata. Fabulos cum arata locuinta…

Ionut Dolanescu e pasare rara prin Romania, fiindca, desi are casa aici, petrece cea mai mare parte a anului in SUA, tara de adoptie. Pe taram american, cantaretul duce o viata de invidiat.

Ca si mama lui, apreciata interpreta Maria Ciobanu, care s-a mutat alaturi de Camelia Filip, sora solistului, in Los Angeles, California, Ionut a fost convins de familia sa investeasca intr-o casa pe teritoriu american, pe care a dat circa 250.000 dolari.

“Imi iubesc tara nespus, insa, pentru viitorul copiilor mei, Statele Unite reprezinta o optiune mult buna. Este mai tot timpul cald, iar spre bucuria copiilor mei, langa noi se afla unul dintre cele mai mari parcuri de distractii din lume, Walt Disney World”, ne-a declarat Ionut, care e atat de mandru este de costumul popular romanesc, incat se imbraca in ie cu brau la toate intalnirile si petrecerile romanilor inclusiv la slujbele bisericii ortodoxe din oras!

Oricat ar fi de ocupat cu cariera – pana la urma, el aduce bani in casa si asigura viata in lux a intregii familii -, Ionut e foarte atent cu educatia celor mici. “Iancu este prea mic pentru cursuri, va implini trei ani, insa Ioana Maria si Vlad Ionut sunt inscrisi la scoala, in Celebration, Orlando, sa invete limba engleza si sa se familiarizeze cu sistemul de invatamant american.

Ei vin in tara, in Romania, odata pe an, cu mine si Doinita, pe perioada verii”, a povestit pentru Libertatea fiul preferat al regretatului Ion Dolanescu.

