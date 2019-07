Cum arata Cristina Cioran in costum de baie. Nu are o problema cu kilogramele in plus. „Am si celulita si piscaturi”

Cristina Cioran se afla in acest weekend la malul marii, unde profita din plin de soare si relaxare. Prezentatoarea „Acces Direct” a publicat pe contul de socializare o imagine, in care apare in costum de baie, alaturi de care a scris un mesaj.

Cristina recunoaste ca este imperfecta, insa este fericita si nu ar vrea sa schimbe nimic la fizicul ei. Kilogramele in plus, nu pare ca o deranjeaza pe vedeta tv, care a spus lucrurilor pe nume, intr-un mesaj postat pe Facebook.

„Sunt Cristina Cioran, sunt imperfecta, sunt normala, un om obisnuit, o femeie cu forme de care sunt tare mandra! Am si celulita si piscaturi, nici nu am timp sa imi fac mereu pedichiura sau manichiura si nici nu sunt standardul de inaltime greutate! Nu judec oamenii dupa cum arata sau dupa cat cantaresc! Pentru mine, un om frumos este un om fericit, multumit cu el si viata lui, cu constiinta impacata. E usor sa barfesti, sa razi de altii, spun unii. Mie mi se pare usor sa nu judeci, sa nu te iei dupa aparente, sa nu barfesti, sa nu razi de altii! Imi place apa foarte mult, nu soarele , ci apa!”, a scris Cristina Cioran pe contul de socializare.

