Cum arata Daniela Crudu, la o saptamana dupa ce a fost batuta. Primele declaratii ale vedetei: „Motivul pentru care s-a iscat cearta…”

A trecut o saptamana de cand Daniela Crudu a fost batuta de Seco Dubravko, iubitul sau de origine croata, ajungand de urgenta la Spitalul Universitar din Bucuresti si avand nevoie de interventia medicilor. Cazul a fost intens mediatizat si comentat in mass-media si in lumea mondena, iar subiectul ”violenta impotriva femeilor” a fost readus in actualitate.

Cu toate ca multi nu i-au dat dreptate, Daniela Crudu nu a dorit sa depuna plangere impotriva partenerului de viata, iar ordinul de restrictie care avea valabilitate doar 5 zile a expirat. Daca Daniela l-ar fi reclamat pe Seco Dubravko, ordinul de restrictie impotriva lui ar s-ar fi putut intinde pe o perioada de sase luni. Daniela Crudu revine, incetul cu incetul, la o viata normala, iar vedeta spune ca a trecut cu bine peste incidentul respectiv. Insa nu poate oferi detalii despre motivele care au dus la acea agresiune.

”Ma simt bine, foarte bine. Am trecut cu bine peste incident, dupa cum se vede. Nu pot sa va spun motivul pentru care s-a iscat cearta. Nu o sa depun plangere”, a spus Daniela Crudu, in exclusivitate pentru spynews.ro.

Daniela Crudu: ”Daca nu fugeam, ma omora”

Daniela Crudu i-a facut dezvaluiri infioratoare lui Dan Capatos despre loviturile primite de la iubitul croat. Prezentatorul de la Antena 1 a declarat in cadrul emisiunii “Xtra Night Show” ca situatia a fost, de fapt, mult mai grava decat se stia si a facut publice afirmatiile fostei sale colege.

“Daca nu fugeam, ma omora. Nu mai vad, am ochii lipiti si plini de sange”, i-a marturisit Daniela Crudu lui Dan Capatos.

