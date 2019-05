Cum arata Diana Belbita imbracata in rochie. Au curs complimentele la adresa ei

Diana Belbita si-a atras o multime de like-ri din patea internautilor dupa ce s-a afisat imbracata in rochie si machiata ca la carte.

Pe Diana Belbita fanii o stiu imbracata in tinute sport sau in costumele de concurs pe care le poarta in ringul de lupta.

Vedeta i-a lasat masca pe admiratorii ei de pe retelele de socializare dupa ce a publicat doua fotografii in care apare imbracata in rochie.

La petrecerea care a urmat dupa incheierea show-ului Ferma, acesta s-a dsitrat alaturi de colegi la un restaurant. Diana Belbita a aparut la petrecere imbracata intr-o rochie asimetrica, de culoare neagra, care i-a scos in evidenta formele. Tinuta a fost accesorizata cu o pereche de sandale negre cu toc cui.

Diana Belbita a fost machiata si coafata impecabil.

„Si da… uneori arat ca o femeie.. ?‍♀️?”, a scris Diana Belbita in dreptul fotografiilor.

„Fara cuvinte”, „Esti superba”, „Frumoasa foc”, „O fata de nota zece, are toate calitatile”, „Cata eleganta”, „Frumusete rara”, au complimentat-o fanii pe sportiva.

