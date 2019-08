Cum arata Diana Munteanu in costum de baie la 40 de ani. Vedeta a spus ce inaltime si cate kilograme are

Diana Munteanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diana Munteanu a fost provocata de un fan sa dezvaluite cate kilograme are, dar si inaltimea ei. Si carismatica prezentatoare a facut publice datele. La aproape 41 de ani, vedeta de la Antena 1 arata demential in costum de baie, iar vara aceasta a obtinut un bronz intens… pentru care a primit si critici, nu doar laude. In varsta de 40 de ani, Diana Munteanu are o greutate 53 de kilograme si o inaltime de 1,71 cm, potrivit marturisirilor sale, facute intr-un comentariu, pe care il gasiti intr-una dintre imaginile din galeria foto a articolului. Este Ramona Olaru cu Florin Ristea? Ce mesaj i-a transmis vedeta fostului sot - FOTO La aceasi postare, vedeta a fost comparata cu Daniela Crudu, i ...