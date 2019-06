Cum arata Elena Udrea in tinerete. Imaginile nestiute cu ea bruneta

Elena Udrea, unul dintre cele mai rostite nume din Romania in ultima vreme, se afla departe de Romania, de cand problemele i s-au sfarsit, in insorita Costa Rica. Pe numele din buletin Elena Gabriela Udrea, originara din Buzau, este fostul ministru al Turismului.

Cum arata Elena Udrea in tinerete

A copilarit intr-o familie de muncitori, tatal sofer, iar mama taxatoare la societatea de transport public, a avut o ascensiune de cand s-a mutat in Bucuresti, la varsta de 5 ani.Dupa ce si-a terminat studiile la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializare Drept, in cadrul universitatii private ”Dimitrie Cantemir”, Bucuresti, a fost avocat timp de cateva ani, a intrat in politica si a devenit un nume cunoscut in Romania. Din adolescenta a fost o prezenta feminina care intorcea toate privirile.

Bruneta pe atunci, s-a facut remarcata inca din timpul liceului, cand a participat la un concurs de frumusete din orasul natal. Chiar daca era cea mai frumoasa aparitie de pe scena, publicul nu a placut prea mult pe fata din cartierul Micro 5. Mai mult, Elena a incercat sa recite o poezie in cadrul prezentarii, baietii din sala au inceput sa fluiere insistent, iar ea a fost nevoita sa paraseasca scena in lacrimi, fiind timida pe atunci. Vreama a trecut, iar soarta s-a dovedit nu foarte blanda cu ea, pedepsind-o, poate, si pentru unele alegeri facute de-a lungul anilor.

Controverse

Udrea a trecut de atunci si pragul tuturor institutiilor, caci a adunat multe dosare, printre care: „Dosarul ”Microsoft”, ”Gala Bute”, ”Hidroelectrica”. A fost acuzata de instigare la luare de mita in campania prezidentiala din 2009, iar recent a trait cumpana vietii sale, fiind condamnata la sase ani de inchisoare. In prezent, Elena Udrea se afla in Costa Rica, alaturi de partenerul si fiica sa, Eva Maria. Fostul ministru a trecut peste probleme, iar acum se bucura de liniste pe plajele exotice.

