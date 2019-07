Cum arata fiica fotomodelului indian Aishwarya Rai, una din cele mai frumoase femei din lume FOTO

Actrita si fotomodelul inidan Aishwarya Rai este considerata una din cele mai frumoase femei din lume, fermecand intreaga planeta cu ochii ei albastri si trasaturile fine. Iar fiica ei pare sa ii calce pe urme.

Rai, care este casatorita cu actorul Abhishek Bachchan, este fosta Miss World. Inainte de a incepe cariera in actorie, ea a lucrat ca model si a castigat faima dupa ce a obtinut titlul de Miss World in 1994.

Deseori citata de catre mass-media ca cea mai frumoasa femeie din lume, Rai a debutat cinematografic in filmul lui Mani Ratnam ,,Iruvar” (1997) si a avut un succes comercial in filmul Jeans (1998 ). Ea a venit in atentia Bollywood-ului in filmul Hum Dil De Chuke Sanam (1999), in regia lui Sanjay Leela Bhansali. Performanta ei in film a facut sa castige premiu de cea mai buna actrita la Filmfare Awards.

Pe parcursul carierei sale, Rai a jucat in peste patruzeci de filme hindi, in limba engleza, tamil si bengali, inclusiv productii internationale.

Actrita a avut o relatie cu actorul Salman Khan, de care s-a despartit in anul 2001. In 2007, ea s-a casatorit cu Amitabh Bachchan cu care in prezent are o fetita, Aaradhya.

Luna aceasta, Aishwarya a filmat cateva reclame pentru un brand celebru din Paris si a decis sa isi prelungeasca sederea in capilata Frantei pentru a se bucura de o scruta vacanta alaturi de familie, la Disneyland.

Imediat, actrita a postat pe conturile sale de socializare mai multe fotografii in care apare alaturi de micuta Aaradhya.

Aishwarya Rai se mandreste cu fetita sa de fiecare data cand are ocazia. Desi seamana mai mult cu tatal ei, Aaradhya a mostenit o parte din trasaturile frumoase ale mamei sale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.