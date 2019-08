Cum arata fosta sotie a lui Alex Bodi! Bianca Dragusanu sigur nu o suporta- FOTO

Alex Bodi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alex si Iulia s-au cunoscut in urma cu cinci ani la Medias, si, dupa o perioada de timp, s-ar fi casatorit! El a dus-o pe femeie in Germania, la Frankfurt, unde, surpriza, apropiatii spun ca ea ar fi lucrat ca dansatoare la bara la un club din oras, desi sustine, de trei luni, pe internet, ca vrea sa fie make-up artist, scrie Wowbiz.ro. Timp de patru ani au fost cununati, au impreuna si un copil de un an si jumatate, iar vara trecuta, ar fi divortat! Apoi, barbatul s-a indragostit iremediabil de Bianca Dragusanu, pe care a tratat-o, luni de zile, ca pe o printesa. Bianca Dragusanu s-a intalnit cu fosta sotie a lui Alex Bodi Invitata la emisiunea Vorbeste lumea, de la Pro TV, in compania iubitului ei, ...