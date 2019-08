Cum arata Gabriela Cristea la inceputul carierei sale in televiziune! „La fiecare emisiune ma machiam singura”

Gabriela Cristea a debutat in televiziune in urma cu 25 de ani! In 1994, Gabriela Cristea si-a inceput cariera la TVR1 ca prezentator al concursului „Eurovision”. Pana in februarie 1996, vedeta a prezentat diverse emisiuni si de divertisment la Tele7abc. Printre altele, Gabriela modera o emisiune matinala, alaturi de Eugen Chiticariu, si avea un look foarte diferit comparativ cu cel de azi.

Cum arata Gabriela Cristea la inceputul carierei sale in televiziune

„Imi aduc aminte ca prezentam o emisiune matinala, „Buna dimineata, Romania”, alaturi de Eugen Chiticariu! Pe atunci, nu existau in post Mircea Badea, Teo si nici Mihaela Radulescu. Ei au ajuns acolo mult mai tarziu.

Eu am fost cea care am batatorit prima calea divertismentului si ma bucur ca am facut acest lucru. A fost greu la inceput, dar si frumos. Am facut multe sacrificii. La vremea respectiva, nu ne gandeam la bani sau la glorie. Pur si simplu doream sa ne iasa cat mai bine show-ul”, a declarat in urma cu cativa ani Gabriela pentru WOWbiz.ro.

