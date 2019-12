Cum arata Gina Pistol inainte de operatiile estetice!

Gina Pistol s-a nascut intr-o familie in care banii erau o adevarata problema asa ca, imediat dupa terminarea liceului, s-a angajat, lucrand ca vanzatoare intr-un chiosc din orasul natal si, mai apoi, ca operatoare la un xerox. A avut cateva probleme si din cauza numelui ei de familie, fiind poreclita de colegi „Gina Mitraliera”, „Gina Pusca”, „Gina Tun” si chiar „Gina Kalasnikov”. Cu toate ca nu arata ca acum si avea cateva kilograme in plus, blondina visa sa devina fotomodel. Si cum a realizat ca nu poate face acel lucru in Rosiorii de Vede, a luat la 19 ani calea Bucurestiului.

Primul ei job in Capitala a fost cel de vanzatoare, dar de data aceasta intr-un magazin de renume unde clientii erau oameni importanti si cu foarte multi bani. Ambitioasa din fire, tanara s-a pus pe slabit, s-a ingrijit mai mult si a reusit sa dea lovitura, castigand un casting si pozand goala in revista Playboy. De atunci, insa actuala prezentatoare a emisiunii „Chefi la cutite” a suferit multiple transformari.

Pentru inceput si-a facut o rinoplastie (operatie la nas) si o operatie la buze, dar pentru ca medicul estetician a gresit, a fost nevoita sa suporte mai multe interventii chirurgicale pentru reparatii. Acestea ar fi costat-o 12.000 de euro. Surprinzator, dar implant cu silicoane nu are, cel putin asa sustine.

In urma nu cu foarte mult timp, a mai suferit o interventie chirurgicala inedita: la pleoape. Da, si-a taiat pleoapele: “Eu seman cu mama. Mama la 50 si ceva de ani are pleoapele foarte lasate, incat coltul extern al ochiului este acoperit de pleoapa. Am vazut ca o mostenesc, aveam probleme la machiaj, colegii imi spuneau sa stau cu ochii mai mari… Acum ochii sunt mai mari, par mai odihnita si era pacat de ei. A luat foarte putin din ele. Dupa operatii eram intr-un mare fel. Domnul doctor a avut foarte mare rabdare cu mine. Imi era teama ca nu stii ce se intampla (…) Am fost taiata. N-am avut voie sa rad cateva zile. M-am intors la domnul doctor sa ma panseze pentru ca mi s-au desfacut firele de la ras si m-a certat”, povestea Gina Pistol.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.