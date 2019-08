Cum arata in liceu iubita lui Liviu Dragnea. Fostii colegi ai Irinei Tanase: „Putin figuranta cu noi, medie la invatatura”

Cu nici un deceniu inainte sa intre in lumina reflectoarelor la brat cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase era o eleva care aproape trecea neobservata. Invata la clasa D a generatiei 2011 din Colegiul National Elena Cuza din Bucuresti, un liceu ”de cartier”, cum il descriu absolventii.

Un liceu aflat la doar 5 minute de mers pe jos de Parcul Moghioros, ”unde se trageau chiulurile”, sau, pentru a nu da nas in nas cu profesorii, in localul ”La Sarmale”, aflat in apropierea viitoarei statii de metrou Raul Doamnei.

Irina, la petrecere in pijama

Imediat dupa ce s-a cuplat cu fostul sef al Camerei Deputatilor, Irina Tanase si-a sters contul de Facebook si a restrictionat accesul pe Instagram.

Insa Libertatea a contactat mai multi colegi de liceu care au incropit un album al ”celor mai frumosi ani” cu fotografii in care apare aceasta.

In poze de sfarsit de liceu, in imagini facute in curte, intre doua ore grele, chiar si la petreceri in pijama!

Bruneta ori roscata, Irina era mereu ”o fata cu atitudine in poze, adora sa pozeze”.

La clasa cu cires

Invata in sala 13 din liceu, ”clasa cu cires la geam”, ”ne urcam pe fereastra si culegeam cirese, eram singurii privilegiati din tot liceul”, glumesc colegii Irinei.

Si, dupa cum spun oamenii care au impartit cu ea bancile scolii, nu era un elev stralucit, ”insa nici nu era la coada clasei. Sa spunem medie, poate putin peste mediocru pentru o clasa de mate-info. Dar, intr-adevar, ii placea matematica, era buna la mate”.

Statea in banca numarul 4 de la perete, ”intr-o perioada in care eram cate patru in banci”.

Cum se purta cu colegii? ”Destul de absenta cu multi, putin «figuranta» uneori. In schimb, respectuoasa cu profesorii, nu iesea in evidenta”, o descriu absolventii de la ”Elena Cuza”.

Planuiau sa se casatoreasca

Irina Tanase, 25 de ani, a absolvit Facultatea de Relatii Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice. Aceasta a atras atentia prin intermediul actiunilor de voluntariat si s-a implicat in organizarea congresului PSD din 2013.

Ulterior, tanara a fost angajata in Ministerul Dezvoltarii, in perioada in care institutia era condusa de Liviu Dragnea, devenind apoi asistenta acestuia.

Liviu Dragnea, 56 de ani, a divortat in 2015 de sotia sa, Bombonica Prodana, iar de atunci a incercat sa tina departe de ochii publicului aspectele legate de viata sa personala. Irina si Liviu planuiau sa se casatoreasca, iar cuplul Olguta Vasilescu-Claudiu Manta sa-i naseasca.

Fostul lider PSD si-a pierdut familia intr-un interval mai mic de 10 ani. Mai intai i-a murit mama, apoi fratele, in 2013, apoi a decedat tatal.

sursa:libertatea.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.