Cum arata in Wuhan testarea in masa: 222.675 teste intr-o zi!

Orașul Wuhan, unde se crede că îți are originea focarul de SARS-CoV-2, a efectuat 222.675 de teste cu acid nucleic în data de 16 mai, cifră care s-a dublat în ziua următoare, afirmă autoritățile sanitare locale citate de The Guardian. Nu au mai fost găsite persoane infectate cu simptome, dar au fost identificați 28 de […]