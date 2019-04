Cum arata Inna inainte sa fie celebra

inna

Inna, pe numele ei real Alexandra Elena Apostoleanu, a fost candva o fata simpla din Mangalia, grasuta si cu dantura cu probleme, dar foarte ambitioasa.

Inna a devenit unul dintre cele mai de succes produse romanesti de export. In 2010, la nici doi ani de la lansarea in Romania, tanara din Neptun devenea aproape la fel de cunoscuta peste hotare precum Gica Hagi, Nadia Comaneci sau marca ”Dacia”.

Inna a trait mai bine de 18 ani in Neptun. Nu intr- o vila luxoasa, cum si-ar fi imaginat unii, ci intr-un bloc cu patru etaje, fara balcoane, construit in perioada comunista, la periferia statiunii. Conditiile nu au fost excelente, imobilul fiind de un confort inferior. Potrivit vecinilor, parintii Innei, care inca domiciliaza aici, desi sunt destul de des plecati, au facut eforturi financiare mari pentru ca fiica lor sa urmeze cursuri de canto inca de mica.

Inna a urmat cursurile Colegiului Economic din Mangalia, pe care l-a absolvit in anul 2005, iar pentru a ajunge la scoala, de multe ori facea naveta pe bicicleta. „Fac sport de cand ma stiu: de la atletism, inot, la jucat fotbal si mers cu bicicleta la scoala si inapoi zilnic (faceam naveta de la Neptun la Mangalia)”, povestea juratul de la Vocea Romaniei jr.

Cantareata este foarte apropiata de bunica ei si vorbeste aproape zilnic cu ea la telefon. Ba mai mult, pentru a avea familia cat mai aproape, Inna i-a cumparat o casa mamei ei in Bucuresti, unde aceasta s-a mutat impreuna cu bunica artistei. Tatal vedetei a ramas in Mangalia, dar vine in Capitala destul de des, pentru a-si vedea sotia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.