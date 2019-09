Cum arata Ioana Ginghina la 42 de ani fara machiaj. Toata lumea a ramas cu gura cascata - FOTO

Ioana Ginghina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ioana Ginghina este o femeie frumoasa si o mama foarte implicata in cresterea fetitei pe care o are cu fostul sot, Alexandru Papadopol. Vedeta a decis sa puna punct speculatilor, asa ca s-a afisat fara machiaj pe internet. Ioana Ginghina a decis sa le arate fanilor cum este ea in realiate, atunci cand ajunge acasa la fetita ei. Vedeta a postat pe contul ei de socializare o fotografie in care apare fara a avea vreun strop de machiaj pe fata. Fanii i-au lasat foarte multe pareri de bine si chiar au afirmat ca nu exista vreo diferenta dintre a fi machiata si a nu avea strop de machiaj pe fata. ,,Dupa ce ai petrecut aseara, dar ai filmare dimineata, pui niste plasturi pe ochi si te rogi sa fie bine ...