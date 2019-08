Cum arata Ivona, fata lui Mugur Mihaescu. “Garcea” are cu ce se mandri

Pe Mugur Mihaescu il stie toata lumea, dar pe fata lui Garcea sigur nu o stiai! Ivona este mandria actorului care ne-a incantat ani la rand cu rolurile sale, in special cu cel din „Vacanta Mare”. Fata lui Garcea este extrem de frumoasa si ambitioasa. Nu a profitat niciodata de numele tatalui sau, ci a luat viata in piept studiind in strainatate, scrie click.ro.

Fata lui Mugur Mihaescu, Ivona, o tanara ambitioasa si extrem de frumoasa

Ivona are 21 de ani si a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset (Anglia). Nu a luat-o pe urmele tatalui ei, fiind pasionata mai degraba de tot ce tine de management si business. Se poate spune ca la acest capitol a mostenit perspicacitatea actorului, care pe langa aceasta meserie este si un potent om de afaceri detinand un local frecventat de multa lume in Centrul Vechi al Capitalei.

Tanara lucreaza in prezent la o agentie de turism din Londra si se descurca destul de bine din banii pe care ii castiga acolo. De altfel, fetei lui Mugur Mihaescu ii merge bine nu doar din punct de vedere profesional. Ca orice tanara, are si ea un partener, un barbat care l-a cucerit si pe socrul care o facea pe politistul in serialul de comedie difuzat de PRO TV.

Iubitul Ivonei lucreaza la Rolls Royce

Ivona si Vlad, caci asa il cheama pe iubitul ei, au fost mai tot timpul impreuna caci au studiat impreuna la facultatea de prestigiu din Anglia. Fata l-a cunoscut pe cel cu care se pare ca are intentii serioase la Colegiul Gheorghe Lazar, unde au fost colegi de liceu. Ginerele lui Garcea a avut ceva bafta dupa ce a ajuns in Anglia: a obtinut un post in departamentul de vanzari a celebrei companii Rolls Royce.

