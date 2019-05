Cum arata Lavinia Pirva in ultimul trimestru de sarcina. Viitoarea mamica este destul de activa - FOTO

Lavinia Pirva si Stefan Banica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lavinia Pirva este in ultimul trimestru de sarcina. Are o burtica tare mare si frumoasa. Se pare ca tanara mamica este foarte activa in aceasta perioada, a fost surprinsa pe strazile din Bucuresti. In decembrie 2018, Stefan Banica a anuntat ca va deveni tata pentru a treia oara. Bucuria a fost imensa si pentru el, si pentru fani, si pentru familie, dar mai ales pentru Lavinia Pirva care urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Iata ca lunile au trecut foarte repede, iar ea este acum in ultimul trimestru de sarcina. Momentul cel mai se apropie, dar ea este o viitoare mamica activa. Lavinia Pirva a fost surprinsa prin Bucuresti. Marti, pe la ora 11 dimineata, cantareata a fost sur ...