Cum arata mama Andreei Marin

Andreea Marin a impartasit cu prietenii de pe Facebook o imagine cu mama ei si cateva ganduri pline de dragoste si nostalgie. Violeta Marin era o femeie foarte frumoasa!

„Cotrobaind prin cutii cu lucruri vechi si bine randuite, am dat peste o geanta mica si eleganta a mamei… mi-am amintit-o cocheta, blanda, cu ochi patrunzatori si atingere linistitoare… ce bine imi face sa o simt din nou aproape, fie si asa, printr-un lucru simplu ce imi trezeste atatea amintiri… somn lin, gand senin!”, a scris Andreea Marin pe Facebook, cu ceva timp in urma.

Violeta a murit in 1984, intr-un accident rutier, lasand doua fetite orfane de mama. Andreea Marin avea 9 ani, iar sora ei, Cristina, avea 5 ani. Familia Marin se intorcea de la mare, unde isi petrecuse vacanta, atunci cand a avut loc accidentul. Mama Andreei, care se afla pe scaunul din dreapta, nu a avut nicio sansa.

Vedeta TV declara ca mama ei i-a murit in brate, dupa ce s-a aruncat peste cele doua fetite pentru a le proteja cu trupul ei. ”Impactul a prins-o in aer! Mama a murit in bratele mele!”, spunea Andreea cu durere.

