Cum arata Micul Hercule acum. Este la liceu si ultimele imagini cu el au socat internetul

Micul Hercule a devenit cunoscut in toata lumea, in 2009, cand a intrat in Cartea Recordurilor. Atunci, acesta a reusit sa mearga 10 metri in maini, cu o greutate agatata de picioare. Acum s-a apucat de box, iar rezultatele il fac sa creada ca acesta este viitorul sau! Giuliano Stroe a devenit cunoscut la varsta de cinci ani, cand familia sa era stabilita in Italia. Atunci, baietelul a impresionat juriul si audienta unei emisiuni TV mergand in maini, foarte rapid, pe o distanta de 10 metri. Giuliano Stroe a intrat in Guiness Book pentru exercitiile sale fizice formidabile, iar acum aflam ca s-a apucat serios de box. Ca si fratele sau mai mic, Claudio, Giuliano s-a inscris de cateva luni in competitii pu ...