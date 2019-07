Cum arata Mircea Radu de cand a iesit din televiziune. Fostul prezentator TV a ajuns la 50 de ani

Multi se intreaba cum mai arata Mircea Radu de cand a iesit din televiziune! Numele sau era foarte cunoscut in Romania, insa tinerii din ziua de azi nici nu-l mai cunosc. Mircea Radu a prezentat o emisiune foarte populara la vremea ei.

Cum arata Mircea Radu de cand a iesit din televiziune

Cu emisiunea ”Din dragoste” a cutreierat tara in lung si-n lat si a reunit sute de cupluri. Cu toate ca a vorbit sute de ore despre dragoste, in emisiunea sa, Mircea Radu nu avea parte deloc de ea. Cand emisiunea se incheia, mergea acasa, unde il astepta o singuratate strasnica. Totul s-a schimbat acum pentru el. Chiar daca a iesit de sub lumina reflectoarelor, desi a incercat sa revina pe micile ecrane, acum este fericit. Are 50 de ani, dar are o familie frumoasa!

Despre toate acestea, Mircea Radu a scris pe o retea de socializare. “Reputatie, statut de vedeta – ce dracu-s astea? – nu valorau nimic. Noaptea, ajuns acasa, dadeam drumul la muzica si ma ingropam in fotoliu. Golit, lipsit de sens dar plin de bani si de remuscari beam vin rosu si aspru, intr-o singuratate splendida, vecina cu moartea’’, povesteste Mircea Radu pe Facebook.

Mircea Radu, sfat pentru fiica sa

Cele doua minuni din viata sa, Clara Elena si Tudor, au schimbat insa tabloul, i-au dat o alta culoare, o alta traire. “Si iata-ma azi… Cu tine pe umeri, intr-o sambata dimineata, pregatind oua ochiuri intr-o tigaie de fonta, in a doua mea viata, la milioane de ani distanta de prima.

Va trece timpul si peste copilaria ta. Va veni vremea cand si tu vei pleca de acasa, intai la studii si-apoi de tot. Am sa te tin de mana doar cand faci primii pasi, apoi degetele noastre se vor lungi, vor aluneca unul peste celalalt si se vor desprinde. Vei fi doar tu cu tine, abia intrata intr-o jungla de priviri, de atingeri, de intentii.

Nu am sa te invat cum sa te aperi de marile dezamagiri si nici reteta succesului – nu le stiu. In schimb o sa iti zic, din timp, ca nimic nu e dupa cat ai invatat, dupa cum vrei sau dupa cat te-ai pregatit. Ceea ce se-ntampla se va-ntampla si mai nimic din ce e esential in viata nu va fi dupa tine. Tu lasa-ti timpul sa curga si fii atenta la nuante’’, mai spune fostul prezentator TV.

