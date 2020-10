Cum arata "modelul" de lockdown impus in Belgia. "Avem voie sa imbratisam fara masca un singur om din afara familiei"

O romanca stabilita in Belgia, a scris o postare pe Facebook prin care a povestit prin ce va trebui sa treaca in perioada urmatoare, in urma noilor masuri de preventie adoptate de guvernul belgian. Pe langa inchiderea restaurantelor si a restrictiilor de deplasare noaptea, cetatenii nu au voie sa imbratiseze, fara masca, decat o persoana care nu face parte din familie. Totusi, scolile raman deschise.