Cum arata Monica Barladeanu fara strop de machiaj, la 40 de ani! "Sa nu uitam de unde plecam"

Monica Barladeanu este una dintre femeile din shobiz-ul romanesc care au curaj sa isi arate fata si nemachiata. Vedeta a publicat astazi o imagine in care apare fara strop de machiaj.

Ajunsa la varsta de 40 de ani, Monica Barladeanu se lauda cu un chip foarte bine intretinut, exact ca al unei tinere de 20 de ani. Vedeta are mare grija de ea si merge des pentru a face diferite tratamente.

Care a fost primul job avut de Monica Barladeanu. Actrita a muncit de la 16 ani

"Sa nu uitam de unde plecam si cum aratam in real life, nemachiate, vulnerabile P.s- singurul ‘truc’ din aceasta poza e ca abia am iesit de la o sesiune de stimulare faciala", a scris Monica Barladeanu in dreptul imaginii.

