Cum arata PSD sub Liviu Dragnea - Robert Negoița rupe tacerea: Iubita dadea dispoziții in partid

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, dezvăluie la Digi24 cum funcționa PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea, spunând că a auzit că iubita acestuia, Irina Tănase, dădea dispoziții în partid. Tot el a spus că în CEx-urile informale deciziile se luau, în timpul lui Dragnea, la ciorbă, iar a doua zi se confirmau formal în ședință.

„Toată perioada Liviu Dragnea a fost așa. Eu am fost invitat în astfel de întâlniri, le-am considerat total neprincipiale și n-am mai participat, ba dimpotrivă m-am și poziționat împotriva lui Liviu Dragnea. Am considerat incorect. Nu am fost niciodată al Scroviștea. Am auzit că se întâlneau acolo și stabileau ce trebuie să se întâmple în ședințele oficiale, cele statutare. Erau mulți, dar îi chemau așa pe grupuri. Iubita dlui Dragnea nu știu să fi fost în conducerea partidului, dar am înțeles că era permanent acolo și dădea dispoziții pe acolo. N-am auzit. Repet, n-am fost niciodată acolo”, a spus Negoiță.