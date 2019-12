Cum arata Romania, dupa experimentul Dragnea si realegerea lui Iohannis, si ce ne asteapta in 2020: Prioritatea nu e politica, ci mentala! Interviu

Romania iese din 2019 cu o reconfirmare a presedintelui Klaus Iohannis la Cotroceni, un PSD nefrecventabil si inca in registrul minor, un Guvern PNL instalat ca alternativa la puterea pesedista, dar cu aceleasi institutii si practici politice care au tinut reformele in loc. Iar Alianta USR PLUS, careia electoratul i-a dat in 26 mai un capital simbolic consistent, se auto-marginalizeaza sistematic.