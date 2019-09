Cum arata si ce s-a ales de mama lui Ionut Anghel, baiatul sfasiat de caini in parc, la 6 ani de la moartea tragica a acestuia!

andreea anghel

In urma cu 6 ani, Ionut Anghel se juca alaturi de fratele sau in Parcul Tei. Intr-un moment in care au fost scapati de sub observatie de bunica lor, cei doi baieti au fugit. Din nefericire, Ionut a fost prins de o haita de maidanezi si ucis. Mama lui, Andreea, traieste si acum cu durerea in suflet.

Pe 2 septembrie s-au implinit 6 ani de la momentul care a ingrozit Romania: moartea lui micutului Ionut Cosmin Anghel, atacat de o haita de caini vagabonzi, in timp ce se juca in Parcul Tei. Timpul a trecut si durerea din sufletul parintilor sai nu s-a stins. Mama lui Ionut, Andreea, a avut grija ca memoria acestuia sa ramana vie.

Si-a schimbat look-ul, colectioneaza ingerasi si se ocupa de asociatia AMICA

Andreea Anghel a trecut prin cea mai neagra perioada a vietii sale dupa disparitia fiului ei. Femeia a atins pragul emotional cel mai de jos posibil, dar apoi a inceput usor, usor sa se ridice. In cei 6 ani transformarile ei sunt evidente. Si-a schimbat total infatisarea, s-a vopsit blonda si a incercat pe cat posibil sa redevina o persoana apropiata cu cei din jur.

Ca sa isi ocupe timpul si sa treaca mai usor peste pierderea lui Ionut, femeia si-a dedicat energia colectionarii figurinelor in forma de inger, ale caror chipuri ii amintesc de baietelul ei. In plus, ea se ocupa de asociatia AMICA (Asociatia Memoriala Ionut Cosmin Anghel) pe care a infiintat-o in memoria fiului pierdut. Aceasta organizeaza periodic evenimente. Nu demult, a fost lansata si “Cartea lui Ionut”, in amintirea pustiului disparut prea devreme.

Pe 2 septembrie, Andreea Anghel a postat un mesaj emotionant pentru fiul ei, pe pagina de socializare a asociatiei AMICA: “In urma cu 6 ani, intr-o zi de luni, 2 septembrie, o veste teribila avea sa imi schimbe destinul pentru totdeauna! Este ziua fatidica in care, Ionut, minunea mea mica, a plecat pentru totdeauna dintre noi! A plecat sa infrumuseteze Raiul! Cu glasul sau cristalin, cu zambetul inocent, cu privirea gingasa, cu rasul lui plin de viata si bucurie!

Nu voi uita niciodata, dimineata zilei de 2 Septembrie, cand m-a imbratisat ultima data! Caldura si bucuria lui! Nu voi uita niciodata iubirea curata pe care o raspandea pretutindeni! Nu voi uita niciodata bucuria cu care traia fiecare clipa, si pofta de viata pe care o raspandea in jur! Nu voi uita niciodata minunea de baietel care mi-a luminat viata, 4 ani, aici, pe pamant, si iubirea care leaga inimile noastre dincolo de lumi!

Nu te voi uita niciodata, Ionut! Toata iubirea din inima mea, imi doresc sa ajunga la tine, astazi, Minune Mica!

Cuvintele nu pot cuprinde cat de mult te iubesc!

Imi lipsesti, dragul meu!

Cu gandul la tine, in fiecare zi!

Mama”.

