Cum arata Simona Gherghe dupa a doua nastere. Nici nu-ti imaginezi - FOTO

Simona Gherghe s-a retras din televiziune, in luna martie, cu doar doua luni inainte de a naste. A urmat o perioada extrem de frumoasa pentru ea, dar plina de alte provocari, pentru ca, potrivit spuselor ei, fetita nu s-a obisnuit prea repede cu aparitia unui fratior mai mic. ''Mi s-a parut foarte greu in prima luna, credeam ca o sa ma copleseasca tot ce mi s-a intamplat. Prima luna de Vlad. E bine acum, suntem foarte bine. Noi am pregatit-o foarte bine pe Ana, stia ca vine bebe. Pupa burtica dimineata, seara la culcare. In momentul in care a venit bebe acasa, Ana a avut un soc. Eu nu stiu ce-si imagina ea. A venit o chestie mica, asa, care sta agatata de mama nonstop, de mama ei ...