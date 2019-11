Cum arata sotia lui Chef Bontea? Singura fotografie cu aceasta

Pe Chef Bontea il stie toata lumea, pe sotia lui, in schimb, prea putini. Asta si pentru ca celebrul bucatar si-a separat viata profesionala foarte bine de cea personala. Asa se face ca exista o singura fotografie cu sotia lui Chef Bontea in spatiul public. Iata, asadar, cum arata ea, dar si ce spune juratul Chef la cutite despre aceasta!

Cine este sotia lui Chef Bontea

Spre deosebire de ceilalti jurati ai emisiunii ”Chefi la cutite”, Sorin Bontea este foarte discret cand vine vorba de viata lui personala. El vorbeste rar despre viata de familie, iar pe sotia lui o tine departe de ochii curiosi ai lumii. Tot ce stim este ca aceasta ii este alaturi de mai bine de 26 de ani si ca i-a daruit doi copii.

Singura fotografie cu sotia lui Chef Bontea in spatiul public este una din ziua nuntii lor. In imaginea respectiva, celebrul bucatar si sotia lui apar in timpul cununiei religioase. Imbracata in rochia alba de mireasa, sotia lui Sorin Bontea are trasaturi blajine, parul inchis la culoare si o silueta svelta.

Ce spune Chef Bontea despre sotia sa

Vorbeste rar despre sotia lui, insa de fiecare data o face cu o candoare deosebita. Intr-un interviu acordat celor de la Antena Stars, Chef Bontea a marturisit ca a fost o femeie care l-a sprijinit intotdeauna. ”In mare parte, ei ii datorez pozitia in care sunt astazi. Sotia mea are foarte multa grija de mine pentru ca ma iubeste foarte mult.”, spunea acesta.

Cat despre cum a cunoscut-o, Bontea a recunoscut ca el a fost cel care a facut primul pas. „Suntem impreuna din 1989 si ne-am casatorit in 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, intr-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a facut primul pas. La prima intalnire tin minte ca i-am dat un trandafir rosu si de atunci ii daruiesc mereu trandafiri rosii, ii plac foarte mult. Apoi i-am gatit mancare chinezeasca“, a marturisit acesta pentru PRO TV Magazin.

Copiii lui Chef Bontea

Din mariajul de 25 de ani a celebrului bucatar au rezultat doi copii. Pe unul dintre ei, fetita Miruna, am vazut-o chiar pe micile ecrane. Adolescenta a venit in studioul emisiunii ”Chef la cutite” pentru a gati ceva pentru tatal sau, facandu-i o surpriza.

Vorbind despre cei doi copii ai lui, Bontea a recunoscut ca e, mai degraba, prieten cu ei decat figura autoritara. „Sunt prieten cu ei, suntem foarte apropiati si ne place sa ne petrecem timpul liber impreuna. Cateodata, insa, e nevoie sa fiu si drastic. Copiii mei au varste diferite si personalitati diferite, trebuie sa le inteleg nevoile tinand cont de varsta lor, insa trebuie sa fiu si sever atunci cand se impune“, a mai povestit acesta.

