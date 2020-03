Cum arata Spitalul militar din Otopeni, unde vor fi tratate cazurile ușoare și medii cu coronavirus

Formaţiunea medicală de tratament ROL 2, amplasată în perimetrul Institutului de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” din Otopeni, a fost declarată operaţională sâmbătă, 28 martie. Potrivit unui comunicat MApN, după finalizarea procedurilor de acreditare, care vor fi desfăşurate de Ministerul Sănătăţii, Spitalul ROL 2 va funcţiona ca secţie externă a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar The post Cum arată Spitalul militar din Otopeni, unde vor fi tratate cazurile ușoare și medii cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.