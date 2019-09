Cum arata Valentina Pelinel, inainte sa devina celebra. Ce s-a ales acum de primul ei iubit care a parasit-o

Cu toate ca majoritatea fanilor Valentinei Pelinel cred ca ea a ales sa fie extrem de naturala, dat fiind faptul ca a fost model in tinerete, domeniu ce sustine naturaletea, nu este asa. Sotia lui Cristi Borcea arata foarte diferit cand era tanara. De ce a ales primul ei iubit sa o praseaca?

Cum arata Valentina Pelinel, inainte sa devina celebra?

Valentina Pelinel a avut si ea o viata amoroasa cu de toate, nu la fel ca cea a sotului sau…dar nici prea departe de incercarile in dragoste. Primul barbat din viata fostului model a fost Dorin Dragan. Blonda avea doar 16 ani atunci cand l-a cunoscut. Dorin a marturisit ca povestea de dragoste dintre cei doi a durat trei ani si jumatate, iar in semn de respect nu a devaluit multe lucruri care s-au petrecut intre cei doi. Acesta a marturisit insa ca a avut de ales intre actuala sotie si Valentina, iar pentru ca sotia lui Borcea era si putin rea, spune Dragan, a incheiat povestea de amor din adolescenta. Cei doi s-au despartit cand modelul avea doar 20 de ani. Valentina a ales sa-si ajusteze trupul inca de foarte tanara. Blondina si-a marit sanii si buzele dupa ce a implinit 21 de ani. Probabil despartirea de prima dragoste sa-i fi adus in prim-plan gandul de schimbare.

“Am fost primul ei iubit. Era mica, pe-atunci avea 16 ani jumate. Relatia a durat aproape 3 ani si jumatate. Intre timp am cunoscut-o pe sotia mea. A fost o decizie grea cand a trebuit sa aleg intre sotie si Valentina. Vali era si putin rea, insa nu as vrea sa spun chiar toate secretele din cateva motive importante”

Casniciile trecute ale sotilor Borcea

Una dintre cele mai cunoscute relatii pe care le-a avut Valentina a fost cu omul politic Cristian Boureanu. Dupa ce povestea dintre cei doi s-a terminat brusc, lucru la care nimeni nu s-ar fi gandit, fostul model s-a casatorit cu Cristi Borcea si i-a daruit trei copii afaceristului. Actualul sot al blondinei s-a iubit cu Mihaela Borcea si Alina Vidican, femei care i-au daruit in total cinci mostenitori.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.