Cum arata vila fostului iubit croat al Danielei Crudu

Vila croatului care a batut-o pe Daniela Crudu se afla in Tisno, o localitate situata pe o limba de pamant ce leaga insula Murter, din Marea Adriatica, de teritoriul Croatiei. In presa s-a dezvaluit ca Sego Dubravko, iubitul lui Crudu, are afaceri imobiliare in majoritatea statiunilor din Croatia. S-a relatat ca ar detine un hotel de 4 stele in Tisno, dar si apartamente pe care le inchiriaza in regim hotelier in statiunile Dubrovnik, Hvar, Split. Averea omului de afaceri s-ar ridica la peste 6 milioane de euro.

In Tisno, Sego si familia sa detin o vila impunatoare, cu parter si doua nivele, o parte din ea fiind folosita ca pensiune. Pe site-urile specializate in oferte turistice, casa familiei Dubravko pune la dispozitie trei dormitoare, doua bai, doua toalete, bucatarie, sufragerie, balcon, terasa, curte si parcare. Pot fi cazate intre 6 si 10 persoane, pretul unei camere fiind de aproximativ 80 de euro pe noapte. „Plaja este la 300 de metri”, mai sunt informati turistii.

“In 2010, presa internationala anunta ca liderului uneia dintre cele mai puternice organizatii criminale din Europa a fost capturat, dupa o operatiune ampla a Interpolului. Pe atunci, se capturau si 40 de kilograme de cocaina, despre care existau informatii ca urmau sa ajunga in toata America de Sud. Alaturi de seful bandei au mai fost arestate 13 persoane, printre care se numara si un barbat pe numele de”, a relatat impact.ro.

„Cativa ani mai tarziu, croatul a fost achitat de instanta. Ziarele de la acea vreme spune ca Sego ar fi facut o intelegere cu politia si ar fi oferit informatiile de care dispunea. Politia romana nu a putut confirma dau nici nu au infirmat problemele pe care fostul iubit al vedetei le-ar fi avut: „Pentru a putea oferi oficial acest tip de informatii, este necesara cooperarea cu autoritatile croate. Acest lucru nu este posibil, deorece, momentan, nu exista o plangere prealabila din partea partii vatamate. Fiind vorba despre violenta domestica, plangerea este absolut necesara. Daca nu se va depunde plangere in termen de 85 de zile, dosarul se va inchide”, a mai dezvaluit sursa citata.

Duminica dimineata, Daniela Crudu a sunat la politie plangand in hohote, spunand ca a fost batuta de iubitul sau si ca alearga desculta pe strada, plina de sange. Vedeta a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, unde i-au fost ingrijite ranile. In urma batailor administrate de iubitul croat, Daniela s-a ales cu fractura nazala, dar si cu diferite vanatai la nivelul fetei si al picioarelor. Luni seara, fosta asistenta TV a facut si o scurta declaratie: ”Acum sunt ok. Daca nu fugeam, ma omora”.

