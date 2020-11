Cum au ajuns americanii sa scada rata de deces in cazurile COVID-19 cu 30%. Scheme noi de tratament

Un studiu al Institutului pentru Statistici în Sănătate și Evaluare (IHME) al Universității din Washington, citat de Reuters și biziday.ro, arată că procentul de decese în cazurile de coronavirus din SUA a scăzut la 0,6%, față de 0,9% în luna aprilie. Progresul se datorează schemelor mai bune de tratament, precum și mai bunei întrebuințări a […] The post Cum au ajuns americanii să scadă rata de deces în cazurile COVID-19 cu 30%. Scheme noi de tratament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.