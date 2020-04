Cum au ajuns carantinati din Suceava sa plece la munca in Germania? Vela spune ca se ancheteaza

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca autoritatile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate in carantina au ajuns in Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la munca in strainatate. El spune ca cei iesiti din zonele carantinate vor avea dosare penale, dar si ca autoritatile au in atentie activitatea unui primar dintr-o localitate aflata in carantina, care a eliberat unor localnici adeverinte pentru a pleca din zona.