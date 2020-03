Cum au ajuns medicii sa cada primii. Tabloul contaminarilor in randul cadrelor medicale

Medicii s-au contaminat in toate statele unde epidemia de coronavirus a luat proportii, dar de la un moment dat. In Romania, epidemia a debutat practic cu focare in cateva spitale din tara. Peste 120 de cadre medicale au in acest moment test pozitiv pentru Covid-19, iar alte cateva sute sunt izolate, pentru ca au fost expuse la SARS CoV 2.