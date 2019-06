Cum au atacat hackerii spitalele din Romania. Ce s-a intamplat cu datele

hacker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hackerii care au atacat saptamana trecuta spitalele din Romania nu vor primi niciun ban drept rascumparare, asa cum cer de obicei pentru a debloca datele. Spitalele vizate au reusit sa recupereze deja mare parte din informatii de la alte institutii din sistemul medical. Iar specialistii IT au depistat modul in care au fost atacate calculatoarele. Pana acum, specialistii IT au identificat tipul de software malitios care a infectat retelele spitalelor dar nu au reusit si decriptarea informatiilor blocate de hackeri. Au fost 2 tipuri de atacuri: unul direct prin e-mail care avea un fisier atasat asemanator cu o oferta sau o factura, ce a fost apoi accesata, iar al doilea tip, un atac direct asupra unui comput ...