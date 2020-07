Cum au cazut in plasa spionii trimiși pe urmele fostei șefe a DNA (Rechizitoriu)

Laura Codruța Kovesi a fost ținta unei operațiuni de spionaj care a eșuat lamentabil, arată rechizitoriul procurorilor DIICOT din dosarul Black Cube. Spionii au fost găsiți „dezorientați” pe stradă de polițiștii din Capitală, iar acuzarea fostului ofițer de informații Daniel Dragomir se bazează pe probe furnizate de firma israeliană, în condițiile în care fostul angajat […] The post Cum au căzut în plasă spionii trimiși pe urmele fostei șefe a DNA (Rechizitoriu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.