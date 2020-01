Cum au devenit un fost prefect si un fost consilier judetean clientii Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, a semnat, în data de 29.01.2013, contractul de finanţare aferent Proiectului SE 1/1.1/ PC/ 30/30.11.2011 - „Centrul de excelenţă în turism şi servicii Tomis“, cod SMIS 436, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere“, Domeniul de intervenţie 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană“, Subdomeniul „Poli de creştere“. Acest centru a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar CJC a participat cu o contribuţie proprie. Valoarea acestuia a fost de 5.953.001 lei, din care contribuţia beneficiarului a fost de 3.930.048 de lei.Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor prin reabilitarea şi modernizarea clădirii situate în Constanţa, strada Nicolae Titulescu nr. 32, racordarea acesteia la utilităţi: gaze naturale, energie electrică, apă curentă şi canalizare, precum şi dotarea acesteia cu mobilier şi echipamente IT.Consiliul Judeţean a reabilitat şi a transformat clădirea, însă, din 2016 şi până anul trecut, nimeni nu s-a prezentat la licitaţiile organizate pentru închirierea acestor spaţii.Potrivit conducerii CJC, dacă în 2018, nu au fost încasări din închirierea spaţiilor din cadrul centrului, ci doar încasări temporare de la utilizatori ai sălii de conferinţă în valoare de 756 de lei, în 2019, Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis a avut încasări de 37.363,33 de lei, în timp ce din utilizări temporare au mai fost încasaţi alţi 5.166 de lei. În galeria foto puteţi consulta o situaţie a contractelor de închiriere aflate în derulare. Informaţiile au fost puse la dispoziţie de şeful CJC.Potrivit acestora, şase birouri din cadrul centrului au fost închiriate de două societăţi comerciale. Una dintre acestea este controlată de un fost prefect de Constanţa. Este vorba despre, asociat unic în Herman & Luff SRL. Societatea a fost înfiinţată în 2014, iar administratorul acesteia esteFirma are ca domeniu de activitate „închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate“. Potrivit Registrului Comerţului, societatea are sediul principal în municipiul Constanţa şi un sediu secundar în Piaţa Tomis III, Corp C1, spaţiul nr.3.În ultimul an fiscal, firma fostului prefect şi fost şef al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Constanţa, revenit recent la fostul loc de muncă, respectiv Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, a înregistrat un profit de 17.751 lei, are doi salariaţi, o cifră de afaceri de 198.512 lei şi active imobilizate în valoare de 4.267 lei.Ion Constantin a precizat că a închiriat două birouri în cadrul Centrului de excelenţă în turism şi servicii Tomis pentru activităţi de consultanţă în domeniul turismului, însă deocamdată nu desfăşoară nicio activitate în acele spaţii. Din datele oferite de CJC (vezi secţiunea „galerie foto”) reiese că Herman & Luff SRL are închiriate cinci birouri, însă Constantin susţine că nu ar fi vorba decât despre două birouri. Contractele de închiriere au fost încheiate în perioada februarie – iunie 2019.Cel de-al şaselea birou a fost închiriat în decembrie 2019 de societatea SC Image Reflection SRL. Potrivit Registrului Comerţului, firma a fost înfiinţată în 2017, are sediul social în municipiul Constanţa şi îi are asociaţi cu părţi egale pe fostul consilier judeţeanşi pe jurnalistulCei doi au şi calitatea de administratori. Obiectul de activitate - activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune.Potrivit Registrului Comerţului, în 2018, societatea care are un singur salariat a înregistrat un profit de 74.117 lei, la o cifră de afaceri de 195.700 lei. Firma figurează cu datorii la stat de 44 de lei şi active imobilizate în valoare de 12.379 lei.Vă reamintim că George Măndilă a demisionat din calitatea de consilier judeţean PNL în luna noiembrie a anului 2019, cu opt luni înainte de finalul mandatului. Acesta a declarat la acel moment pentru ZIUA de Constanţa că nu mai avea satisfacţii în calitate de ales local şi în plus vrea să se ocupe de afacerile personale. La alegerile locale din 2016, Măndilă se afla pe un loc neeligibil de consilier, dar a ajuns în Consiliu după ce directorul CERONAV,a renunţat la mandatul de ales judeţean.În locul lui Măndilă în CJC a intratmembru PNL.