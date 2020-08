Cum au facut pace clanurile interope din Iasi. Cordunenii s-au impacat cu membrii clanului Tanase dupa scandalul cu sabii din mall

Scandalul cu sabii produs intr-un mall din Iasi, in urma cu doi ani, intre clanurile Corduneanu si Tanase, a dus la condamnarea cunoscutului interlop Vandam Constantin. Insa acesta a scapat de inchisoare dupa ce un apropiat al clanului rival si-a retras pangerea, astfel ca s-a ales doar cu o suspendare a executarii pedepsei de un an de inchisoare si cu 80 de zile in folosul comunitatii.