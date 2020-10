Cum au fost aruncate in aer negocierile dintre PNL si USR-PLUS de la Timisoara. Alianta ar fi trebuit sa fie o simpla formalitate

Rezultatul alegerilor din 27 septembrie a conturat la Consiliul Judetean Timis si Primaria Timisoara o majoritate clara PNL - USR-PLUS. Formarea acestei majoritati parea o simpla formalitate. Negocierile au esuat, insa, chiar in momentul in care liderii celor doua formatiuni se pregateau sa iasa in fata presei pentru a anunta semnarea protocolului de colaborare. Ziare.com va prezinta cronologia acestui esec care a zguduit scena politica din Timisoara, "cutremurul" fiind resimtit si in Capitala.