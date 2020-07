Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor, recunosc că desfășurarea defectuoasă a testelor SARS-CoV-2 în acest an reflectă erorile anterioare în dezvoltarea unui test pentru virusul Zika, relatează Washington Post. În ambele cazuri, Washington Post relatează că agenția a dezvoltat teste care erau mai complexe și mai puțin fiabile decât trebuiau să fie. În cazul […] The post Cum au recunoscut oficialii americani erorile testelor pentru Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.