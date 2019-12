Cum circula autobuzele in Cluj, de sarbatori

autobuz

Compania de Transport Public Cluj Napoca (CTP) anunță cum circulă autobuzele în Cluj, în perioada 24 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020.

24.12.2019 – Ajun de Craciun , transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in zona metropolitana se va desfăşura între orele 5,30 – 22,00, iar în 31.12.2019 – Ajun de An Nou – între orele 5,30 – 21,30, conform programului pentru zilele lucratoare.

25, 26 si 29.12.2019, respectiv 01, 02 si 05.01.2020, transportul urban si metropolitan se va desfăşura între orele 6,00 – 23,00, conform programului de transport pentru zilele de duminică;

25.12.2019 si 01.01.2020 liniile spre VIVO! Cluj-Napoca (28B, 43P si linia gratuita Bucium – VIVO!) si CORA vor fi suspendate, fiind suplimentat transportul pe liniile 28 si 43B. Linia 24B va avea un program special;

27 si 28.12.2019, respectiv 03 si 04.01.2020, transportul urban si metropolitan se va desfăşura între orele 5,30 – 23,00, conform programului de transport pentru zilele de sambată;

Programul de functionare a punctelor de vanzare bilete-abonamente va fi corespunzator cu programul de transport in comun;

În perioada 24.12.2019 – 02.01.2020 vor fi introduse curse de noapte pe linia 25 (autobuze). Acestea se vor efectua, din 30 in 30 de min., intre orele 23,00 si 1,00 (0,30 ultimele plecari din Bucium si Iulius Mall). In 24.12.2019 – Ajun de Craciun, linia 25 (autobuze) va circula intre orele 22,00 – 24,00 iar in 31.12.2019 – Ajun de An Nou intre orele 21,30 – 23,00;

