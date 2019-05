Cum comunica Monica Gabor cu Mr. Pink la inceputul relatiei lor. „Nu stia engleza”

Monica Gabor a scos la iveala amanunte necunoscute de la inceputul relatiei ei Mr. Pink, cel care ii este iubit.

Monica Gabor este stabilita de mai multa vreme in America, acolo unde traieste o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru perfecte.ro, Monica Gabor a scos la iveala un amanut mai putin cunoscut din relatia ei cu Mr. Pink. Acesta a dezvaluit ca atunci cand s-au cunoscut comunicau prin desene, pentru ca afaceristul chinez nu stia limba engleaza.

„Cand ne-am cunoscut felul prin care comunicam era prin desene. Nu stia engleza, a invatat din proprie initiativa, cu ajutorul meu si al tuturor persoanelor de care s-a inconjurat, oameni de afaceri, prieteni si mai nou de la Anthony (n.r. fiul lui Mr. Pink)”, a declarat Monica Gabor.

Monica Gabor a dezvaluit si cum arata o zi din viata ei in America, acolo unde, mai nou, este profesoara de engleza.

„In timpul saptamanii stau in Beverly Hills pentru ca merg la scoala, weekend-urile le petrec in Malibu. Cand sunt in Beverly Hills incep cursurile de la 9 dimineata si termin la ora 4 dupa amiaza. Acest lucru il fac de trei ori pe saptamana, in zilele libere ma vad cu prietenii, merg la intalniri de afaceri cu Pink si ma duc cu Anthony (fiul lui Mr. Pink – n.n.) la karate. In weekend-uri stam, in general acasa, gatim, avem grija de casa (curatenie, etc.) si ne uitam la filme cu Anthony. Alte dati mergem la tot felul de locuri de joaca sau la Santa Monica Pier, unde este un parc de distractii”, a explicat ea.

Intrebata despre un nou copil in viata ei, Monica Gabor a spus:

„Cred ca va fi o surpriza pentru noi toti, nu stim acum cand se va intampla.

Acum avem o fata si un baiat, pe Irina si Anthony. Daca vom avea alti copii chiar nu conteaza ce sex vor avea, important este sa fie sanatosi si sa aiba o relatie apropiata cu toti membrii familiei”.

