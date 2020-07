Cum deosebim mierea naturala de cea contrafacuta

Mierea este un produs usor de falsificat, cea mai uzata tehnica fiind cea a amestecului de produse apicole. Astfel, desi credeti ca ati cumparat un borcan care contine doar miere de salcam, in el se poate gasi si miere de tei, de floarea-soarelui sau de alte flori, toate naturale, caz in care inselarea consta in faptul ca ati platit pentru un produs de top, ati primit ceva de calitate inferioara.