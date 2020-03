Cum dispare metadona din documentele de transport (Ancheta de presa)

O anchetă a site-ului Inclusiv arată cum dispar medicamentele din documentele de transport ale miilor de mașini, dube și TIR-uri, care au ieșit pe poarta fabricii Zentiva între 2016-2018, încărcate cu marfă. Circuitul pornește chiar de la poarta fabricii bucureștene, acolo unde, după ”proba” cântarului, în mai 2018 au dispărut 102 kilograme de metadonă dintr-un The post Cum dispare metadona din documentele de transport (Anchetă de presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.