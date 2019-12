Cum este sa traiesti cu cineva din zodia Capricorn: uite ce obiceiuri are

Capricornul este cea mai perseverenta si cea mai consecventa zodie.

Nimic nu este imposibil pentru ei si au abilitatea de a sti sa actioneze exact atunci cand trebuie. Nu fac nimic la intamplare, planuiesc totul in cele mai mici detalii si iau in calcul fiecarte avantaj si dezavantaj.

Iata cum este sa traiesti cu un nativ din zodia Capricorn:

– nativii din zodia Capricorn sunt extrem de incapatanati;

– cand isi seteaza un obiectiv fac orice pentru a-l atinge; nimeni nu are o vointa mai mare decat Capricornul;

– sunt de o sinceritate dezarmanta, chiar daca uneori ii ranesc pe cei din jurul lor in acest fel;

– cand iubesc, fac tot posibil sa ajute persoana iubita;

– nu suporta persoanele cu un nivel scazut de inteligenta, devin foarte sarcastici cand au asemenea persoane prin preajma;

– nu le place deloc sa fie mintiti, intotdeauna prefera un adevar crud si dureros decat o minciuna placuta;

– daca ai nevoie de un sfat, mergi la un Capricorn. Sunt cei mai buni ascultatori si stiu sa ofere cele mai potrivite sfaturi;

– jigneste un Capricorn si vei fi uimit de reactia lui. Calmul lor si cuvintele bine alese te vor face sa regreti fiecare cuvant denigrator;

– au defectul de a se inchide in propria persoana. Nu le place sa isi arate emotiile in fata oamenilor si de multe ori sufera in tacere;

– sunt foarte calculati. Cand se baga la somn au deja planul facut pentru ziua urmatoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.