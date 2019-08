Cum explica judecatorii de ce nu se poate interzice amnistia si gratierea

CCR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a respins initiativele legislative ale PNL-USR si PSD de revizuire a Constitutiei. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi. Judecatorii au decis acest lucru deoarece interzicerea amnistiei si gratierii faptelor de coruptie depaseste limitele de revizuire a Constitutiei. In motivare, CCR explica faptul ca in legea fundamentala este prioritar dreptul cetateanului si nu interdictiile, tocmai de aceea o astfel de interdictie trebuie stabilita prin lege. ”Constitutia, de principiu, trebuie sa realizeze o diviziune coerenta si complementara a functiilor puterii publice intre autoritatile publice de rang constitutional, revenind Curtii Constitutionale competenta ca, in ipoteza unor con ...