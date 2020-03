Cum face fața Japonia transmiterii comunitare a noului coronavirus? Premierul: „Suntem pe marginea prapastiei!”

Primul ministru japonez Shinzo Abe a declarat că țara se află într-un stadiu critic în abordarea infecțiilor cu coronavirus, dar nu într-un punct care să declare o stare de urgență. El a spus că Japonia a reușit să țină grupurile sub control urmând cu atenție căile de infecție. Dar strategia inițială are acum dificultăți, cu The post Cum face față Japonia transmiterii comunitare a noului coronavirus? Premierul: „Suntem pe marginea prăpastiei!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.